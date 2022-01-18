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Çalıntı eşyalar internetten satışa çıkarıldı: İki gözaltı

Eskişehir’de, bağ evinden çalınan eşyalar internetten satılmak istendi. İki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Yukarıılıca Mahallesi’nde K.S.’ye ait bağ evinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.


Çalınan eşyalarından bir kısmının internetteki bir satış sitesinde hurdacılık yaptığı belirlenen O.A. tarafından ilan verilerek satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan O.A.’nın, eşyaları satın aldığı N.B. de yakalandı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan jandarma ekipleri, O.A.’nın evinde bulunan eşyaları K.S.’ye teslim etti.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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