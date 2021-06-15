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Yaramazlara biraz batar!

Çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu tedavi edilip koruma altına alındı

Bolu’da, çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre hayvansever Çetin Kumaş, Yedigöller bölgesinde çakalın saldırdığını gördüğü karaca yavrusunu yaralı halde kurtardı ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veterinere götürülen yavru tedavi edildi.


Veteriner hekim Murat Kubilay’ın durumunun iyiye gittiğini söylediği sevimli yavru Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndaki rehabilitasyon merkezine götürüldü.

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