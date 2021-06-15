Çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu tedavi edilip koruma altına alındı

Yaşamakta olduğumuz Pandemi bir ‘yüksek stres zamanı’dır ve insan psikolojisini mutlaka etkileyecek, toplumun önemli bir yüzdesinde kaygı ve depresyon belirtileri ortaya çıkmaya başlayacaktır. Paradoksal bir şekilde ‘normal’ yaşantıya geçince bu belirtilerin daha da artma riski göz önüne alınıp, toplum sağlığı açısından gözlem yapılması gerekmektedir.