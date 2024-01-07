Çağrı Mert Bakırcı: Sıçramalı evrim

Evrimin hızı, tarih boyunca en çok ilgi çeken ve tartışılan konulardan biri oldu. Darwin’den bu yana evrimin büyük sıçramalar yapmadığı, kademeli ve yavaş bir değişim süreci olduğu fikri hakim olsa da, ara ara Stephen Jay Gould gibi paleontologlar aslında evrimin uzun stabil dönemlerini bölen hızlı değişim sıçramalarıyla bezeli olduğu görüşünü ileri sürdüler. Bu durum, paleontolojik kayıtlarda kimi zaman karşımıza çıkan, evrimsel anlamda “hızlı” sayılabilecek birkaç milyon veya on milyon yılda meydana gelen büyük değişimleri izah edebiliyordu.

Ancak “sıçramalı evrim” olarak bilinen bu hipotez, neredeyse hiçbir zaman kabul görmedi. Tam tersine, sonradan evrimin “modu” ve “temposu” olarak tabir edilen iki hız parametresi tanımlanarak, evrimin değişken hızlarda nasıl yaşanabileceği ve “sıçrama” gibi gözüken kayıtların peleoekolojinin köklü bir biçimde değişmesine cevaben, geçici olarak hızlanmış evrimsel dönemler olduğu anlaşıldı.

Çağrı Mert Bakırcı’nın yazısı