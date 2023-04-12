‘Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’ felsefeci İoanna Kuçuradi’ye

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından her yıl, 10 Nisan Laiklik Günü’nde verilen ‘Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nü bu yıl felsefe profesörü İoanna Kuçuradi aldı.

Törenin açış konuşmasını yapan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Ödülü vermekten büyük mutluluk duydukları Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye ‘Bugüne kadar felsefe, insan hakları ve etik çalışmalarıyla Türkiye’de laiklik ilkesinin yaşatılması ve geleceğe taşınması için verdiği emekler nedeniyle’ teşekkür etti.

Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki ödül törenine sağlık sorunları nedeniyle katılamayan İoanna Kuçuradi, video konferans bağlantısıyla bir teşekkür konuşması yaptı, ‘Değer bilgisinin ve insan haklarının ülkede belirleyici olabilmesini sağlamaya çalıştığını, laikliğin de insan haklarının belirleyicisi olduğunu’ söyledi.

Bu yıl 17’nci kere verilen ödül, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği isimler arasından, ÇYDD üye, gönüllü ve gençlerinin oylarıyla belirleniyor. Daha önce alanlar arasında; Muazzez İlmiye Çığ, Fazıl Say, Yıldız Kenter, Nermin Abadan Unat, Doğan Kuban, Müjdat Gezen gibi isimler var.