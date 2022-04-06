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Yaramazlara biraz batar!

‘Büyük usta’nın nadir işlerinden biri satışa çıkıyor: 30 milyon avroya alıcı bulması bekleniyor


İtalyan sanatçı Michelangelo’nun 2019’da keşfedilen bir çiziminin çıkarılacağı açık artırmada 30 milyon avroya (482,6 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Çizim, sanatçının özel koleksiyonda bulunan az sayıdaki eserden biri. 1907’de Paris’te Michelangelo okulunun işi olarak satılan eserin, müzayede evi Christie’s uzmanı tarafından sanatçıya ait olduğu tespit edildi.


Çizim, sanatçının erken dönem işlerinden, 15’inci yüzyıl sonundan olduğu tahmin ediliyor. Christie’s yetkilisi, ‘İki suretin çevrelediği bir genç kadın’ isimli eserin ‘Eski Ustalar’ alanında uzun zamandır en heyecan verici keşiflerden bir olduğunu belirtti.

Bu nadir parça 18 Mayıs’ta Fransa’nın başkenti Paris’te açık artırmaya çıkacak.

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