Büyük Sahne’de tören: Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 20 Ağustos’ta hayatını kaybeden oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de Canova’nın hayat hikayesinin okunmasıyla başlayan törende, usta oyuncunun verdiği röportajlardan, tiyatro ve film sahnelerinden kısa kesitler gösterildi.

Törene Canova’nın ailesi, dostları ve kültür-sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Dostuna gözyaşlarıyla veda etti

48 yıllık dostu Canova’ya sahnede gözyaşlarıyla veda eden oyuncu, yönetmen ve senarist Metin Belgin, “Biraderim… 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize. Yüreği o kadar sevgi dolu bir insandın ki bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader. Sanat dünyasına inanılmaz güzel eserler bıraktın” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Canova’nın kendinden sonraki kuşakları etkileyen bir sanatçı olduğunu aktararak, “Seyirci tarafından çok sevilmiş, takdir görmüş, sayısız ödül kazanmış bir sanatçıydı. Ona veda ediyoruz. Çok yönlü ve çok yetenekli bir insandı. Çoğunluk onu tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanıyor olsa da aktörlüğünün yanında usta bir yazar, yönetmen ve ressamdı” dedi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ise sanat dünyasının çok önemli ve değerli bir insanı kaybettiğinin altını çizerek, “Çok zarif, nahif, temiz bir insanı, çok iyi bir yazarı, çok iyi bir ressamı, çok olağanüstü bir oyuncuyu kaybettik. Söyleyecek şey bulamıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Törenin ardından usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.