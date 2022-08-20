Oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edilen oyuncu Civan Canova, yaşamını yitirdi.

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Canova, geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarına bilgi vermişti. “Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı” diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini belirtmişti. Usta oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyordu.

Usta oyuncunun vefatını, yakın arkadaşı oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dermancıoğlu, paylaşımında, “Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim” dedi.

Civan Canova kimdir?

Tam adı Ahmet Civan Canova olan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, 28 Haziran 1955’te Ankara’da dünyaya geldi.

Devlet Tiyatrosu oyunculuğuna 1979’da başlayan Canova, 1990’lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı.

Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006’da “Eve Dönüş” filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü, 2011’de de “Ölüleri Gömün” oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü’nü kazandı. Canova, ”Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde de rol almıştı.