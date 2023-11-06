‘Büyük Patlama’dan sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara delik keşfedildi

Bilim insanları, evrenin oluştuğu ‘Büyük Patlama’dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara deliği keşfetti.

Görsel: NASA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan yazılı açıklamaya göre, gökbilimcilerden oluşan bir araştırma ekibi, çalışmalarında NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi’nden elde edilen verilerden faydalandı.

AA’nın açıklamadan aktardığına göre araştırmacılar, ‘Büyük Patlama’dan 470 milyon yıl sonra oluşan ve bugüne kadar keşfedilmiş en eski kara deliği keşfetti.

James Webb Uzay Teleskobu’ndan elde edilen verilere göre keşfedilen kara delik, Dünya’dan 13,2 milyar ışık yılı uzaklıkta.

Araştırmacılar, çalışma bulgularını, ‘erken evrenin daha büyük bir resmini doldurmak’ için kullanmayı planlıyor.

Bu bulguların, evrendeki ilk süper kütleli kara deliklerden bazılarının nasıl oluştuğuna dair teorileri geliştirebileceği düşünülüyor.

Yale Üniversitesinden astrofizikçi Priyamvada Natarajan, söz konusu keşfi, bazı kara deliklerin büyük gaz bulutlarından oluştuğuna dair ‘şimdiye kadar elde edilen en iyi kanıt’ olarak nitelendirdi.