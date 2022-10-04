‘Büyük bir siyonistim’ diyen Britanya başbakanına İsrail büyükelçisinden teşekkür

Britanya Başbakanı Liz Truss, dün katıldığı bir etkinlikte, “Büyük bir siyonistim, İsrail’in büyük bir destekçisiyim ve Britanya-İsrail ilişkilerini güçlendirebileceğimizi biliyorum” dedi.

Fotoğraf: Twitter/CFI

Sosyal medyada Truss’ın, İsrail’in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı grubun etkinliğindeki konuşması paylaşıldı.

Britanya başbakanı olarak ilk kez CFI’nın programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Truss, kendisinin büyük bir siyonist ve İsrail’in destekçisi olduğunu söyledi. Truss, İsrail’le ilişkilerin geliştirilebileceğini belirtti.

İsrail’in büyükelçisi teşekkür etti

Etkinliğe katılan İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Twitter paylaşımında, “Başbakan, gururlu bir siyonist olduğunuzu söylediğiniz ve İsrail’le bu kadar iyi bir arkadaş olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.

Thank you, Prime Minister, for saying that you’re a proud Zionist, and for being such a good friend of #Israel. #CPC22 🇬🇧🇮🇱 pic.twitter.com/55Kyt4OX69 — Tzipi Hotovely (@TzipiHotovely) October 3, 2022

CFI’nın etkinliğine, Truss haricinde bakanlar ve Muhafazakar Parti’den birçok isim katıldı.

‘Truss, Britanya büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya olumlu bakıyor’

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül’de, Truss’ın, ülkesinin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya olumlu baktığını söylemişti.

Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York’ta mevkidaşı Truss’la bir araya gelen Lapid, görüşmeye ilişkin “Britanya Büyükelçiliğini İsrail’in başkenti Kudüs’e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım Truss’a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz” demişti.

Britanya’nın İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv’de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu da Doğu Kudüs’te bulunuyor.

Dünya ülkelerinin çoğu, İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs’ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımaktan kaçınıyor. Ancak ABD, 2018’de Donald Trump’ın başkanlığı döneminde, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımıştı. ABD’yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti.