Bütün İstanbul davetli: Müzik Festivali’nden ücretsiz konser ve etkinlik

İstanbul Müzik Festivali tüm İstanbulluların katılımına açık ücretsiz konser ve etkinlikler

düzenliyor.

Bu yıl 50’inci yılını kutlayan festival 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivaldeki ücretsiz etkinlikler bu yıl Şerefiye Sarnıcı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda yapılacak.

Konser mekanlarından biri Şerefiye Sarnıcı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve

Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festival iiçin bu yıl seçilen tema ‘İstanbul.’

10 Haziran Cuma saat 21:00’de Şerefiye Sarnıcı’nda, Çağlar Fidan, Asineth Fotini Kokkala ve Nikos Papageorgiou 16 ve 17’nci yüzyıl Osmanlı-Türk müziğinden örnekler sunacak. Üçlünün, İstanbul’a özel olarak kurguladıkları ‘İstanbul: Şehrin Müziği’ başlıklı konserde, Osmanlı İstanbul’unda doğmuş veya yaşamış farklı dinlere mensup bestecilere ait eserler izleyicilerle buluşacak.

Eski İstanbullu ne dinlerdi?

İlhamını Osmanlı İstanbul’unun gündelik hayatından alan repertuvarda, kahvehanelerde, meyhanelerde, mesire yerlerinde, Beyoğlu tiyatrolarında, Boğaziçi mehtaplarında söylenen şarkılar ve şehrin farklı katmanlarından müzik insanlarının besteleri dinlenecek.

11 Haziran Cumartesi Fenerbahçe Parkı’nda, 18 Haziran Cumartesi ise Yıldız Parkı’nda gerçekleşecek ‘Müzikli Bir Hafta Sonu’ programında, Atölye Pikolo, 3-6 yaş grubuna yönelik, ‘Ses Ver, İlham

Ver’ başlıklı atölye düzenleyecek.

Yer kısıtlı, rezervasyon gerekiyor

Çocuklar farklı müzik aletlerini tanıyarak sesleri dinleyecek ve Orff Schulwerk tekniğiyle ritim, hareket egzersizleri yapacaklar. Atölyenin ardından, 7 ve üzeri yaş grubuna yönelik İstanbul Efsaneleri başlıklı eser sahnelenecek. Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi’nden Nazlı Çevik Azazi ve Roza Erdem’in kaleme aldığı ve Evrim Demirel’in müziklerini yazdığı, İstanbul’u konu alan çeşitli mitolojik hikayelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem’in anlatımıyla sahnelenecek. Her iki parktaki etkinlik de saat 16:00’da başlayacak.

Kapasitenin sınırlı olduğu ücretsiz etkinlikler için rezervasyon.iksv.org/muzikfestivali adresinden yer ayırtmak gerekiyor.