Buse Naz Çakıroğlu ve Emine Arslan’dan Avrupa şampiyonluğu

Polonya’da düzenlenen 3’üncü Avrupa Oyunları’nda 50 kilo finalinde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile kick boks branşında 52 kiloda yarışan milli sporcu Emine Arslan altın madalyanın sahibi oldular.

Fotoğraf: Buse Naz Çakıroğlu (solda) – Emine Arslan / AA

3’üncü Avrupa Oyunları (Kraków-Malopolska 2023) devam ediyor. Önceki gün olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda Belçikalı rakibi Oshin Derieuw’u üç raundda da büyük üstünlükle (5-0, 5-0, 5-0) geçerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

Bugün de milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde altın madalya kazanmak için Fransız rakibi Wassila Lkhadiri ile karşı karşıya geldi.

Çakıroğlu, rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa Oyunları’nda şampiyon oldu.

Emine Arslan da altın madalyayı boynuna taktı

Kick boks branşında ise milli sporcu Emine Arslan İtalyan Nicole Perona ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Arslan, 3’üncü Avrupa Oyunları’nda şampiyon oldu.