Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finale çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 12’nci gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli finale çıktı.

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Kokugikan Arena’da Buse Naz, Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huang’la karşılaştı.

Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve beş hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da beş hakemin üçünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.

Buse Naz’ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08:15’te yapılacak.

Sürmeneli de finalde

Kokugikan Arena’da Busenaz, Hindistan’dan Lovlina Borgohain’le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5’inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10’ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Busenaz’ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15’te oynanacak.