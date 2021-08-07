2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

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Kokugikan Arena’da Çakıroğlu, finalde Bulgaristan’dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva’yla karşılaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör beş hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan milli boksör, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan sporcu, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.