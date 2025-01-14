Burun ameliyatı olduğu için görevini aksatan Peru lideri savcılığa çağrıldı

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte burun ameliyatı olduğu için iki hafta boyunca görevini getirmediği gerekçesiyle savcılığa çağrıldı.

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Savcılığa ifade veren Boluarte çıkışta gazetecilere açıklama yapmadı.

62 yaşındaki liderin Temmuz 2023’te burun ameliyatına girdiği, bu nedenle iki hafta görevlerini yerine getirmediği iddia edilmişti.

Kanun gereği Boluarte’nin halkı bilgilendirmesi, geçici olarak yerine birini ataması veya yetkilerini Kongre’ye devretmesi gerekiyordu.

Independent Türkçe‘nin haberine göre Boluarte solunum problemleri nedeniyle rinoplasti ameliyatı yaptırdı.

Rinoplasti burnun yeniden şekillendirilmesini sağlıyor. Bazı muhalif milletvekilleri Boluarte’nin istifasını istiyor.

Boluarte’nin ‘sağlık sorunları değil, estetik kaygılar nedeniyle operasyonu yaptırdığı’ iddia ediliyor.