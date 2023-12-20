Bursaspor-Diyarbekirspor maçında saha karıştı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan 18. hafta mücadelesinde futbolcular arasında kavga çıktı.

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Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda Diyarbekirspor’un 25’inci dakikada Yasin Dülger ve 82’nci dakikada Bünyamin Yürür’ün attığı gollerle 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında, oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.

Arbede sonrasında hakem Burak Taşkınsoy, Bursasporlu Çağatay Yılmaz’a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

AA’nın haberine göre gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Polis ekipleriyse seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı.

Hakem olaylar nedeniyle her iki takımdan toplam altı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Arbede sırasında konuk ekip oyuncularından bazıları soyunma odasına doğru yöneldi. Bu oyuncuların geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı hakem kısa bir süre sonra tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcuları, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden zorlukla soyunma odasına gitti.