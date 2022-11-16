Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı dörde yükseldi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden dördü hayatını kaybetti, üçününse hayati tehlikesi sürüyor.

Sahte içkiden zehirlenen 14 kişiden üçü hayatını kaybetti, dördünün durumu kritik. (Fotoğraf: AA)

Piremir ve Akçağlayan Mahallesi’nde içki içtikten sonra fenalaşan 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan N.Ç., Ş.Ç. ve E.O, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

F.İ, K.İ, M.K, B.D, R.Ç, F.Ü, B.M, C.T, E.S, M.A. ve M.A’nın tedavileriyse Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Bu kişilerden dördünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. F.İ’nin de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı dörde yükseldi.