Bursa’da iplik fabrikasında kimyasal tepkime: 19 işçi hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasındaki kimyasal tepkime nedeniyle 19 işçi hastaneye kaldırıldı.

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Gölyolu Harmansazı mevkisindeki yün iplik fabrikasının boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal tepkime oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanla kaplanan fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 19 işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fabrikada bugün çalışmaya ara verildiği ve ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.