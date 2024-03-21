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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir Dursunbey’de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın verilerinde göre saat 22.20’de meydana gelen depremin derinliğiyse 7,7 kilometre.


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