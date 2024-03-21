Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir Dursunbey’de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’ın verilerinde göre saat 22.20’de meydana gelen depremin derinliğiyse 7,7 kilometre.
Yaramazlara biraz batar!
Gökhan Zan’a ait olduğu iddiasıyla paylaşılan ses kayıtlarına ilişkin soruşturmada adı öne çıkan Turgay Kocakaya tutuklandı.
Artan doğa kayıpları ve iklim krizine dikkat çekilmesi amacıyla bugün dünya genelinde bir saatliğine ışıklar söndürülüyor.
ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarındaki büyüme yavaşladığı için Çin’deki üretimi azaltıyor.
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 80’nin üzerine çıktı.
İsrail ordusunun Gazze’de yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı.