Burhanettin Duran: Zelenski, ‘yönetimden çekilerek ülkeni kurtar’ baskısı altına girebilir

Ukrayna, yüz binlerin ölümüne göz yumulan ve on bir yıldır iç savaş halindeki Suriye değil. Avrupa güvenliğini çok derinden etkileyecek bu savaşın uzun sürmesini hiçbir başkent istemiyor. Bu sebeple Zelenski hızla “Yönetimden çekilerek ülkeni kurtar” baskısı altına girebilir. Savaşın uzaması Rusya’nın da aleyhine. Putin hızlı sonuç almak zorunda. Erken zafer Putin’in imajını güçlendirir. Yine Moskova, uzayan krizde Ukrayna halkını tümüyle kaybetmekten ağır ekonomik yaptırımlara ve savaş suçları işlediği suçlamasına uzanan bir dizi sıkıntıyla yüzleşecek. Ukrayna’nın tümünü işgal etmek zorunda kalmak ve iç savaşa dönecek bir direnç ile karşılaşmak Putin için tam bir felaket olur. Savaşın uzaması ve sivil kayıpların artması Rusya’nın kendi güvenliğiyle ilgili meşruiyet açıklamalarını tümüyle etkisiz hale getirir. Şimdilik ağır finansal yaptırımlarla yetinen ABD ve AB, savaş uzadıkça enerji alanında da Rusya’ya karşı yaptırım kararları almak durumunda kalabilir.

Burhanettin Duran’ın yazısı