Burhanettin Duran: Son defa destek ve asıl tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında yeni bir söylemi öne çıkarıyor. 2023 seçimlerinde “kendi adına son defa destek isteyeceğini, Türkiye Yüzyılı’nın inşasını başlatarak kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğini” söylüyor. Bu cümle, Cumhuriyetin ilk yüzyılında yirmi yıl boyunca altyapı hazırlığını tamamlayan Erdoğan’ın ikinci yüzyılın iddialı hamlelerini başlatma isteğine karşılık geliyor.

Diğer bir deyişle, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerleşeceği ikinci bir dönemi tamamlayarak cumhurbaşkanlığına veda etme arzusuna işaret ediyor. Büyük güç rekabetinin ve belirsizliklerin arttığı bir dünyada Erdoğan’ın “son defa destek” söylemi seçmenin dikkatle kulak kesileceği bir husus. Erdoğan’ın yönetmiş olmasına alışanlar ve hatta bundan sıkılanlar bile Türkiye’nin uluslararası siyasette derin tecrübeye sahip bir lider tarafından yönetilmesi olgusunu yeniden değerlendirecektir. Bu söylem yirmi yılda Erdoğan’ın ülkemize kazandırdığı eserleri ve yaşanan dönüşümü seçmene mukayeseli olarak gösterme fırsatı sunabilir. Hâlâ kendi arasında aday çekişmesi yaşayan muhalefetin “üçüncü dönem” polemiğine yönelmesi ise oy getirecek bir hamle olmayacaktır.

Burhanettin Duran’ın yazısı