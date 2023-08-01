Burhanettin Duran: Özdağ, muhalefetin canına okuyor

6’lı masadaki partilerin genel başkanlarının bu “dolaylı eleştirel ve yarı suskun” halini sarsan başka bir muhalefet partisi ve genel başkanı var: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ.

Malum Özdağ 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinde üç bakanlık ve MİT’i gizli protokolle Kılıçdaroğlu’nda almıştı.

Özdağ’ın gizli protokolü açıklaması hem CHP içinde, hem 6’lı masada hem de muhalif seçmende ciddi güvensizlik oluşturdu.

Ayrıca Özdağ, gizli protokolü kabul etmek zorunda bırakarak Kılıçdaroğlu’na yaman bir darbe vurdu.

2. turun önemli ortağı olarak Özdağ yeni bir hamle daha yaptı. İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini ileri sürdü. Elbette 6’lı masanın bileşenlerinin her birisinin kendini aklayacak diğer ortakları suçlayabilecek çok siyasi bahanesi bulunuyor.

Bununla birlikte 6’lı masadaki partiler ve HDP yenilgi konusunda birbirini açıktan eleştirmiyor.

Ancak 28 Mayıs’a giderken Kılıçdaroğlu’na aşırı sağ söylemler seslendirten Özdağ, bugünlerde muhalefetin canına okuyor.

Önce gizli protokolü açık eden Özdağ, şimdi CHP ve İYİ Parti tabanlarının birbirini suçlama potansiyelini güçlendiriyor.

Neydeyse açıklamalarıyla 6’lı masayı yerel seçimlerde bir daha iş birliği kuramayacakları ölçüde tarumar ediyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı