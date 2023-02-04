Burhanettin Duran: Kılıçdaroğlu her senaryoda hedefte

Malum, Kılıçdaroğlu’nu karşısında aday görmek isteyen şekilde davranan Cumhur İttifakı’nın kampanyası geçmişi ve bugünüyle CHP üzerine odaklanacak.

Seçimlerin 14 Mayıs’ta olmasının sembolizminin sert CHP eleştirilerine imkân tanıyacağı açık.

Ayrıca, İyi Parti ve diğer sağ partilerin CHP paltosuna sığınmasının acizliği de sağ seçmenin cevabını arayacağı sıkıntılı gündem olacak.

Kamuoyu yoklamalarında kime oy vermezsin sorusunun cevabında negatif bakışın en yüksek olduğu isim Kılıçdaroğlu.

Bütün çabalara rağmen, artık giderek çok zayıf bir seçeneğe dönse de Kılıçdaroğlu yerine başkası aday gösterilebilir.

“Muhalefeti toparlama sermayesini” başka bir isme hediye ederse ortak adayın masadaki genel başkanlardan birisinin olması parti siyasetinin matematiğine aykırı. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarını aday göstermemesini açıklayamaz.

Zaten bu kadar uzun bir “aday olma” kampanyasından sonra Kılıçdaroğlu masadan adaylığı alamazsa daha ağır bir yaylım ateşine tutulacak.

Bu defa kendisi ve partisi “Küçük partilerin vetosuna takıldın, neredesin Bay Kemal?” ve “Daha aday bile olamadın, şimdiden bay bay Kemal” söylemleri ile yüzleşecek.

Her iki durumda iktidarın kampanyası Kılıçdaroğlu üzerinde olacak gibi.

Erdoğan’ın “Bay Kemal” söylemine “Bay bay Kemal” vurgusunu bu şekilde okuyorum.

Burhanettin Duran’ın yazısı