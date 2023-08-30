Burger King, ‘göründüğünden daha küçük Whopper satma’ davasıyla karşı karşıya

ABD’de bir yargıç, fast-food zinciri Burger King hakkında Whopper hamburgerini menülerinde ‘gerçekte olduğundan daha büyük gösterdiği’ iddiasıyla dava açılması gerektiğine hükmetti.

BBC‘nin aktardığına göre Burger King’e karşı açılan toplu davada, Whopper’ın müşterilere sunulanın iki katından fazla et miktarıyla yüzde 35 daha büyük göründüğü iddia edildi.

Dev restoran zinciri daha önce ‘tam olarak görseldeki gibi görünen’ hamburgerler satmanın ‘gerekli olmadığını’ savunmuştu.

Bir Burger King sözcüsü kararın ardından yayınladığı açıklamada, “Reklamlarımızda gösterilen alevde ızgaralanmış dana köfteleri, ülke çapında müşterilere servis ettiğimiz milyonlarca Whopper hamburgerinde kullanılan köftelerin aynısıdır” dedi.

Hükmü veren ABD’li hakim Roy Altman, konunun jüri üyelerine bırakılması gerektiğini söyledi.

BBC’ye konuşan Burger King sözcüsü, iddiaları reddetti.

Burger King‘in rakipleri McDonald’s ve Wendy’s de ABD’de benzer davalarla karşı karşıya.