Burger King’in ‘Onur Ayı’ kampanyası tepkilere neden oldu: Bayatlamış seks şakası

Burger King Avusturya’nın Onur Ayı için yayınladığı reklam sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Fotoğraf: Burger King

Fast food zinciri Avusturya sosyal medya hesabından paylaşılan kampanya görselinde ‘pride whopper’olarak sunulan hamburger ‘iki eşit ekmekten’ oluşuyor. Bir başka deyişle müşteriler ‘onur whooper’ını ister ikisi de alt burger ekmeği, isterse ikisi de üst burger ekmeği olarak alabilir.

20 Haziran’a kadar Avusturya’da geçerli olacak kampanya sosyal medyada eleştiri aldı.

Netflix’in sosyal medyasından sorumlu Jarett Wieselman görseli paylaşarak “Bu ne be” diye sordu.

Yazar Brigitte Gabriel “Ne kadar garip bir reklam. Ben Whopper’ımı normal ekmekle alırım çünkü bence fast food siparişi vermek politik bir duruş olmasına gerek yok” diyerek tepki gösterdi.

Bir başka kullanıcı ise ‘bayatlamış seks şakası‘ olarak yorumladı.

Bazı kullanıcılar ise elde edilen gelirin LGBTİ+ hakları için mücadele eden organizasyonlarına bağışlanıp bağışlanmayacağını sorguladı.