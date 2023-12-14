Burdur’da ‘sakat buzağılar’ için yürüme aracı geliştirildi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi’nde sakat doğan buzağıların tedavisinde kullanılması amacıyla yürüme aracı yapıldı.

Fotoğraf: MAKÜ

MAKÜ’nün paylaştığı açıklamaya göre veteriner fakültesi akademisyenlerince geliştirilen ve patent aşamasında olan ‘tekerlekli araba’ sakat doğan ve fizik tedaviyle yürüyebilecek buzağıların tedavisinde kullanılacak.

MAKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar, geliştirdikleri ‘tekerlekli araba’ sayesinde buzağıların canlı kalma oranının artacağını belirtti.

2019’da başlatılan bu projenin meyvelerini vermeye başladığına değinen Çınar, “Patent sürecinde olan bu arabamız çeşitli kullanıcılar tarafından kullanılmaya ve değerlendirilmeye başlandı. Elde edilen verilerde buzağıların iyileşme sürecinin daha hızlı ve rahat olduğu görüldü” dedi.

Tedavide kullanılacak

MAKÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yıldız da şunları kaydetti:

“Bu cihazla hayvan ayaklarını hareket ettirebiliyor. Böylelikle fizik tedavi mümkün hale geliyor. Buzağılar belli aralıklarla ayakta tutuluyor, masajla yürütülüyor. Üniversitemiz tarafından patent başvurusu yapılan cihazımız hastanemizde buzağıların tedavisinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.”