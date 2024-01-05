Burcu Aydın Özüdoğru: 2024’ün kazananları ve kaybedenleri

Hane halkı bazında 2024 yılının kazananları, tasarruf yapma kapasitesi olan çok sınırlı bir küme olacaktır. Bu kesim, enflasyonun üzerinde seyretmesi beklenen yüksek faiz oranlarıyla varlıklarını arttırma potansiyeline sahip olacaktır. Şirketler bazında yılın kazananları ise gıda gibi temel ve zorunlu tüketim sektörlerinde yer alan ve kâr marjı yüksek olan firmalar olacaktır. Bir diğer kazanan sektör ise artan jeopolitik gerginlikler karşısında satışlarını ve kar marjını artırmaya devam edecek olan savunma sanayi olacaktır.

Şimdi gelelim 2024 yılının kaybedenlerine…

Bu yılın kaybedenleri maalesef yine ücretli çalışanlar olacak. Ancak onların yanı sıra nakit yönetim becerisi sınırlı olan esnaf ve şirketler de yılın kaybedenleri arasında yer alacak. Özetle 2024 yılı hem çalışan hem de işveren için oldukça zor bir yıl olacak.

Burcu Aydın Özüdoğru’nun yazısı