‘Bungalov’ dolandırıcıları yakalandı: Sosyal medyadan ‘satıp’ 5 milyon lira kazanmışlar

Sakarya’da ‘bungalov’ fotoğraflarıyla sosyal medyadan sahte satış yaparak 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen altı kişi yakalandı. Beşi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Akyazı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde yaşayan ve Sapanca’da sosyal medya üzerinden bungalov tatili satın alanların, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Boş arazinin konumu paylaşıldı

Bungalov fotoğraflarıyla sahte sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden ‘satış’ yapıldığını tespit eden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşterilerle Sapanca’daki boş bir arazi konumunun paylaşıldığı bilgisine ulaştı.

Aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara’nın bulunduğu 20 ilden 160’a yakın kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler belirlendi. İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A. (18) gözaltına alındı.

Biri adli kontrol şartıyla serbest

Emniyetteki işlemleri tamamlanan beş şüpheli adliyeye sevk edildi. Başka suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç.,cezaevine gönderildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden E.Ç, B.C, F.A. ve U.A. tutuklandı, K.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma sırasında şüphelilerin dolandırıcılıkla yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ve bu paraları eğlence amaçlı harcadıklarını belirlendi.