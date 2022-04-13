Bülent Usta: Tokat atan beyaz olsaydı ya da Rock yerine bir beyaz olsaydı tepkiler nasıl olurdu?

Şu bir gerçek, Oscar töreninde bir siyah bir siyaha tokat attı. Tokat atan beyaz olsaydı ya da Chris Rock’ın yerine bir beyaz olsaydı ya da her ikisi de beyaz olsaydı, verilen tepkiler nasıl olurdu? Will Smith’i Trump’a benzetenlerden, Oscar töreninde böyle davranan biri kesin eşine de şiddet uyguluyordur diyenlere kadar çok ciddi bir linç kampanyası ortaya çıktı. Will Smith’in çocukluğuna kadar inildi ve onun şiddete yatkın olması travmalarıyla açıklandı. Siyahların neden daha çok cezaevine girdiği üzerine de benzer yorumlar yapılıyor, sanki hiçbir şey toplumsal sistemle ilgili değilmiş de bireysel trajedilerle ilgiliymiş gibi. Örneğin kimse, Marion Brando adına ödülü alan Kızılderili’ye saldırmaya çalışan John Wayne’in çocukluğuna inmemiş, ödülllerinin geri alınıp alınmaması konusunda bir tartışmaya girmemişti. Ya da bir çocuğa cinsel saldırı suçlaması yapılan Roman Polanski’ye ödül verilirken de akademide etik bir tartışma yaşanmamıştı.
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