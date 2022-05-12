Bülent Eczacıbaşı fotoğrafladı: İstanbul Modern yeniden doğarken

Bülent Eczacıbaşı’nın, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in yeni binasının inşaat sürecinde çektiği fotoğraflar Bülent Erkmen küratörlüğünde sergileniyor.

Fotoğrafar: Bülent Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Modern Sanat Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Eczacıbaşı uzun yıllardır fotoğrafçılıkla da uğraşıyor.

İstanbul Modern’in üç yıllık geçici mekanından sonra döneceği, dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasının inşaat sürecinin fotoğraflarından oluşan ‘Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru‘ başlıklı sergi 3 Temmuz’a kadar görülebilir.

Bülent Erkmen’in ‘küratöryel konsept, kurgu ve tasarımıyla‘ sergilenen Eczacıbaşı’nın objektifinden fotoğraflar İstanbul Modern’in yeni binasının oluşumunun ilk evrelerine ışık tutarak yapımdaki insan emeğini vurguluyor. Aynı zamanda sürecin kaybolan, bir daha görülmeyecek anlarını görünür kılıyor. Dört yıl boyunca İstanbul Modern’e ev sahipliği yapan Beyoğlu’ndaki geçici mekanın üç katına yayılan sergi, bu yönüyle iki binayı birbirine bağlıyor.

Bülent Eczacıbaşı

Eczacıbaşı, serginin kitapçığında yer alan sunuş yazısında İstanbul Modern’in yeni binasının ‘teknolojiyle insan emeğini üstün bir estetikle birleştirerek ülkenin kültür birikimine zenginlik katma hayalinin ürünü’ olduğunu belirtiyor ve binanın yapım sürecini fotoğraflamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.