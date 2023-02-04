Bülent Aydemir: Kılıçdaroğlu rüşdünü ispatladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İsmim üzerinde mutabakat olursa elbette bu görevi yapmak onurlu bir şey. Neden ismimi ileri sürüyorsunuz? diye itirazım olmaz” dedi. Bu, adaylığı için güçlü bir sinyal olarak yorumlandı.

Her ne kadar partisinden çatlak sesler ve masanın insicamını bozan çıkışlar gelse de Kılıçdaroğlu, bugüne kadar liderlerle iletişiminde; net, açık ve doğru tutumuyla dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlerde gösterdiği merkeze yakın adayların, İYİ Parti ve HDP desteğiyle seçilmesini sağladı. Hatalı tutumlara rağmen; Merkez Bankası, TÜİK ve yargı makamları önünde eylemleri vatandaşın dikkatini çekti. Adalet yürüyüşünü yaptı. Bir önceki seçimde İYİ Parti’ye 20 milletvekili vererek grup kurmasını ve Meclis’e girmesini sağladı.

Helalleşme çıkışı, başörtüsü teklifi, “CHP’nin de geçmişte hataları oldu” söylemi muhafazakar kesimde en azından Kılıçdaroğlu’nun samimiyet testini geçmesinin yolunu açtı. Masanın kurulmasına ve küçük-büyük parti demeden ortak akılla ve sinerjiyle masanın işlevselliğine önemli katkıları oldu.

Bülent Aydemir’in yazısı