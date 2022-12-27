Bülent Aydemir: Bedelli askerlik bekleyen gençler ne istiyor?

Gençler, fiyat ve cezaların yüksekliğinin yanında kışla şartını da büyük bir sorun olarak görüyor. Bilhassa özel sektörde çalışan gençler bu 28 günlük kışla şartını yerine getirebilmek için istifa etmek zorunda kalabildiklerini ifade ediyorlar. Benim bildiğim kadarıyla hükümet, yasayı çıkarırken hem bu tür durumlar için işveren nezdinde, hem de bankaların kredi konusunda kolaylık sağlaması için bazı önlemler almıştı. Buna rağmen, kışladan dönen gençler, tekrar işe dönememekten ve döndüklerinde ücretlerinde düşüş yaşanmasından şikâyet ediyor. Dövizle askerlik yapan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kışla şartı getirilmemesini ancak kendilerine bu hakkın sunulmamasını çifte standart olarak görüyorlar.

Bedelli askerlik başvurusunu yapıp salgın, hastalık veya ailevi nedenlerden dolayı iki ay içinde ücret yatırmayanlara veya başvurusunu iptal etmek zorunda kalanlara ikinci bir hak tanınmaması da tepki görüyor.

Bülent Aydemir’in yazısı