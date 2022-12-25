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Yaramazlara biraz batar!

Buldan: Seçimde HDP’nin anahtar bir role sahip olduğunun bilincindeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde de önemli görev ve sorumluluğun HDP’de olduğunun bilincindeyiz. HDP’nin anahtar bir role sahip olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Pervin Buldan. (Fotoğraf: AA / Arşiv)

Yedi aydan az bir zaman kalan seçimlerde zorlu ekonomik şartların etkisiyle yıpranan iktidarın değişebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, bazı uzmanlar muhalefetin iktidara gelebilmesi için HDP’nin seçimlerdeki gücünü kabul etmesi gerektiğini belirtiyor.


Manisa’da partisinin dördüncü il kongresine katılan Buldan, şunları dedi: “Büyük bir başarı elde etmenin yolunun da çalışmaktan geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de önemli görev ve sorumluluğun HDP’de olduğunun bilincindeyiz. HDP’nin anahtar bir role sahip olduğunun bilincindeyiz. Bütün çalışma ve hazırlıklarımızı da buna göre yaptığımızı herkes bilmelidir. Halkımız hiçbir kuşku ve kaygıya kapılmasın. Biz üzerimizdeki sorumluluk gereği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirecek ve Recep Tayyip Erdoğan’ı gönderecek büyük bir gücüz.

Bu büyük güçle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu seçimler hepimiz açısından önemlidir. O yüzden gece gündüz çalışmak, başarmak ve kazanmak zorundayız. Yapacağımız bütün çalışmaların Türkiye halkalarının geleceğine dair büyük moral ve motivasyon kazandıracağına yürekten inanıyorum. Çalışmalarımızı da bu moral ve motivasyonla yaparsak, büyük kazanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yolumuz uzun ve engellerle dolu ama arkamızda barış isteyen, demokrasi isteyen güçler, kazanmak ve başarmak isteyen güçler var. Biz de size söz veriyoruz; hep birlikte başaracağız, kazanacağız. Hepimizin yolu açık olsun. An serkeftin, an serkeftin.”

Reuters analizi: HDP kilit parti

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