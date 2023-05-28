Buldan: Bir oy ülkenin kaderini değiştirir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sandığa gitmekte tereddüt edenlere seslendi: “Bir oy ülkenin kaderini değiştirir.”

Pervin Buldan. (HDP)

Buldan, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Metin Kölük İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Burada basına konuşan Buldan, şunları kaydetti:

*Umuyor ve diliyorum ki; bugün alınacak sonuç Türkiye’nin demokratikleşmesine, Türkiye’nin barışına, Türkiye’nin refahına ve huzuruna vesile olur. Bugün tarihi bir gün. Bu tarihi günde kaderimizin değişebileceğine dair umudumuz hiçbir zaman yitirmedik.

*Bugün de aynı umudu taşıyoruz. Ve bu umudun gerçekleşmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu da ifade etmek istiyorum. O yüzden bu saat itibariyle sandığa gelmeyen, ‘Ben oyumu kullanmayacağım, bir taneden bir şey çıkmaz’ diyen herkese sesleniyorum; Bir oy ülkenin kaderini değiştirir. Bir oy toplumun kaderini değiştirir. O yüzden herkes oyunu kullansın lütfen.