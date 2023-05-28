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Yaramazlara biraz batar!

Buldan: Bir oy ülkenin kaderini değiştirir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sandığa gitmekte tereddüt edenlere seslendi: “Bir oy ülkenin kaderini değiştirir.”

Pervin Buldan. (HDP)
Pervin Buldan. (HDP)

Buldan, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Metin Kölük İlkokulu’nda oyunu kullandı.


Burada basına konuşan Buldan, şunları kaydetti:

*Umuyor ve diliyorum ki; bugün alınacak sonuç Türkiye’nin demokratikleşmesine, Türkiye’nin barışına, Türkiye’nin refahına ve huzuruna vesile olur. Bugün tarihi bir gün. Bu tarihi günde kaderimizin değişebileceğine dair umudumuz hiçbir zaman yitirmedik. 

*Bugün de aynı umudu taşıyoruz. Ve bu umudun gerçekleşmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu da ifade etmek istiyorum. O yüzden bu saat itibariyle sandığa gelmeyen, ‘Ben oyumu kullanmayacağım, bir taneden bir şey çıkmaz’ diyen herkese sesleniyorum; Bir oy ülkenin kaderini değiştirir. Bir oy toplumun kaderini değiştirir. O yüzden herkes oyunu kullansın lütfen.

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Kim ne derse desin burası bizim ülkemiz, biz bu ülkenin ‘dürüst, adil, onurlu insan ol, kimsenin hakkına el uzatma, zalimden yana olma’ denilerek büyütülmüş evlatlarıyız ve bunları hatırlayarak düşeceğiz bugün yeniden yollara.           