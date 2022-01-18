Bugün boşanma davası vardı: Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesini babası teslim aldı

Adıyaman’da boşanma davasından bir gün önce kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Canan Işık’ın cenazesi Kars’a gönderildi.

Turgut Reis Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Işık tartıştığı eşi Canan Işık’ı (25) bıçaklamış, ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadın hayatını kaybetmişti. Mahmut Işık ise gözaltına alınmıştı.

Kızının cenazesini almak için kente giden baba Muzaffer Urun, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gazetecilere üç oğlu bir kızının olduğunu, altı yıldır evli olan kızının üç yıldır şiddet gördüğünü anlattı.

Damadının kızını ve çocuklarını dövdüğünü, kızının durumu başsavcılığa ilettiğini anlatan Urun, cenazeyi Kars’a götürmek üzere yola çıkmadan şöyle konuştu: “Kadına şiddet son bulsun. Bunu yapanlar en ağır cezayı alsınlar, gerekirse idam cezası getirilsin. Benim üç oğlum bir kızım vardı, oğullarım bir yana kızım bir yana, o kızımı da benden kopardılar.

Ailesinin yanına yerleşecekmiş

Kızımın bugün boşanmak için mahkemesi vardı. Boşandıktan sonra Kars’a bizim yanımıza iki çocuğuyla birlikte gelecekti. Dün kızımı vurdu, katletti. Cenazesini bugün Kars’a götüreceğim. Bir kızım vardı, el bebek gül bebek büyüttüm, terbiyeli ahlaklı bir kızdı. Mekanı cennet olsun.”

Genç kadının iş arkadaşı Özlem Özmen de olaya birebir şahit olduğunu, Canan Işık’ın kucağında öldüğünü söyledi.

Özmen, “Arkadaşım dün kollarımda can verdi, son sözleri ise ‘Özlem abla beni kurtar’ oldu. Kurtaramadım gücüm yetmedi, kadın ölümlerine hayır, lütfen bunun önüne geçin, ölmek istemiyoruz. İlk maaşı yatmıştı. ‘Özlem abla sana yemek ısmarlamak istiyorum’ demişti” ifadelerini kullandı.