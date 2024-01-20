BUDO’nun altı seferine hava engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağış ve kar beklenen dokuz ili ‘sarı’ kodla uyardı. Sarı kodla uyarılan iller şöyle: Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne? Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte. Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı. Turuncu: Hava durumu […]