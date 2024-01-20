BUDO’nun altı seferine hava engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden altısı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
- 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
- 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)