Yaramazlara biraz batar!

BUDO’nun altı seferine hava engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden altısı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:


  • 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
  • 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
  • 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

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