Bu yıl lahmacundan vazgeçip, tavuk döner yedik

Yemeksepeti verilerine göre, bu yıl en çok tercih edilen yemek tavuk döner olurken geçen yılın ilk sırasında yer alan lahmacun üçüncü sıraya geriledi.

Tavuk döner – lahmacun

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, yeme içme sektöründeki 2023 yılı trendlerini yansıtan istatistiklerini paylaştı.

Bu yıl kullanıcıların en çok sipariş ettiği yemek tavuk döner olurken, ikinci sırada burger yer aldı.

Geçen yıl ilk sırada olan lahmacun ise üçüncü sıraya düştü. Onu dördüncü sıradan pizza ve beşinci sıradan çiğ köfte takip etti.

Sağlıklı beslenenlerin tercihi de tavuktan yana oldu

Bu yıl sağlıklı beslenenlerin daha çok tercih ettiği salatalar kategorisindeyse tavuklu salata başı çekti.

Waffle

Waffle tahtını korudu, sıralama değişmedi

Bu yıl da en çok sipariş edilen tatlıların başında Waffle geldi. Onu daha geleneksel lezzetlerden baklava ve sütlaç takip etti.

Tek seferde 1024 kova tavuk sipariş edildi

2023’te büyük topluluklar için verilen siparişlerde, KFC’den alınan 1024 adet kova tavuk ve Öz Lezzet Börek & Pide’den 303 adet kaşarlı börek dikkat çekti.

Geçen yıl tek seferde en yüksek sipariş adedi 300 midye ve 150 lahmacun olarak gerçekleşmişti.

Günde dörtten fazla sipariş verdi

Platformun yemek kategorisinde bir kullanıcı, toplam bin 567 adetle günde dörtten fazla sipariş vererek lider oldu.