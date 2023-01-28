Bu yıl 3 bin özel okul kapanabilir

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk’e göre, teşvik alamadıkları taktide 3 bin özel okul kapanabilir, 30 bin öğretmenin işsiz kalabilir.

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NTV’den Tuana Çiftçi’nin haberine göre Türkiye Özel Okullar Derneği üyeleri Antalya’daki eğitim sempozyumunda buluştu.

Burada konuşan Öztürk, “100 binin üzerinde veli çocuğunun kaydını özelden, devlet okuluna alabilir. Yıl sonunda 3 bin okul kapanabilir. 30 bin öğretmen işsiz kalabilir” dedi.

Özel okullar 2022’nin kendileri için son 40 yılın en zor dönemi olduğunu belirtiyor. Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, geçen yıl 1500’ü aşkın özel okulun kapandığını söylemişti. Bu da 2022’de faaliyette olan her 10 okuldan birinin kapandığı anlamına geliyor.

Atalay, özel okullara 2023’te ortalama yüzde 80-90 oranında bir zam gelebileceğini söylemiş, ama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullardaki ücret zammının yüzde 65 olarak belirlemişti.

Bunun üzerine bazı özel okullar yemek ve genel gider masraflarında yüzde 200’ü aşan zam yaptı. Örneğin bir özel okulda geçen yıl 8 bin lira istenen yemek ücreti için bu yıl 32 bin lira talep edildi.

2021-2022 verilerine göre Türkiye’de faaliyet gösteren 14 binden fazla özel okulda 1 milyon 600 bine yakın öğrenci okuyor.