Özel okullara yüzde 65 zam

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullardaki ücret zammının yüzde 65 olarak belirlendiğini söyledi.

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Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, özel okullara ortalama yüzde 80-90 oranında bir zam gelebileceğini söylemişti.

Özel okul temsilcileriyle düzenlediği toplantı sonrası konuşan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Karar yarından itibaren uygulamaya konacak” dedi.

Özel okullar 2022’nin kendileri için son 40 yılın en zor dönemi olduğunu belirtiyor.

Nasıl Bir Ekonomi’den Esra Özarfat ve Ali Şahin’e konuşan Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, geçen yıl 1500’ü aşkın özel okulun kapandığını söyledi. Bu da 2022’de faaliyette olan her 10 okuldan birinin kapandığı anlamına geliyor.