Bu üretim tesislerinde çalışan mavi yakalıların yarısı kadın

MESUDE ERŞAN

Eczacıbaşı VitrA’nın yeni seramik sağlık gereçleri üretim tesisinde öncelik sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine verildi. Yeni tesiste mavi yakalı çalışanların yarısı kadın.

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki VitrA Üretim Kampüsü’nde hayata geçirilen beşinci seramik sağlık gereçleri ve yeni gömme rezervuar üretim tesisleri yatırımlarının tüm aşamaları tamamlandığında, toplam yatırım tutarı 76,5 milyon avroyu (2 milyar 260 milyon 303 bin 287 lira) bulacak.

Yeni yatırımlarla birlikte kampüsün toplam alanı yaklaşık yüzde 50 büyüyerek, 275 bini kapalı toplam 469 bin metrekareye ulaştı. Yeni yatırımlarla kuruluşun Bozüyük’teki çalışan sayısı 3 bin 664’e yükseldi. Tesisin ilk fazının tamamlanmasıyla seramik sağlık gereçlerindeki yıllık üretim kapasitesi 6,7 milyon adete çıkmıştı. Yeni tesisle birlikte gömme rezervuar üretimi kapasitesi yılda 2 milyon adete yükseldi.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, söz konusu iki yeni yatırımla artan talebi karşılamayı, pazarı büyütmek için gerekli kapasiteyi yaratmayı, verimliliğini yükseltmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmayı hedefliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı

Yeni yatırımların en önemli hedeflerinden biri kadın istihdamını artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda sağlamak. İki yeni tesisteki toplam 450 çalışanın yarısı kadın. Kadın istihdamının teşvik edilmesi için ergonomik tezgahlar tasarlandı. Ağırlık kaldırma, paketleme gibi işleri robotlar yapıyor. Ayrıca Bilecik Valiliği ve Bozüyük Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlar için düzenlenen okuma-yazma seferberliğiyle de hedef desteklenecek.

Türkiye’nin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yarısından fazlasını oluşturan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin yeni tesisleri dün düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörünün cari açığı azaltmada stratejik önemi olduğunu söyledi. Sektörün dünyada söz sahibi olduğunu belirten Kacır, şunları dedi: “Bugün Avrupa’da, seramik sağlık gereçleri üretiminde birinciyken, seramik kaplama malzemeleri ve seramik karo üretiminde ise üçüncü konumdayız. Yaklaşık üç milyar dolarlık cirosuyla seramik sektörümüz 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor.”

Malzeme bilimlerindeki buluşların arkasında ‘seramiğin yenilikçi ve dönüştürücü etkisinin bulunduğunu’ söyleyen Kacır, son 20 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında bu alanda toplam 389 proje ve 512 kişiye 518 milyon lira destek verildiğini sözlerine ekledi. Yatırımcılara seslenen Kacır, “Türkiye’nin kapısı sizlere açık. Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi uygulamalarımızla, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla, Yatırımcılarımızın yanındayız!” dedi.

‘Güneş enerjisi santrali kurduk, yeşil elektrik satın alıyoruz‘

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ülkenin seramik sağlık gereçleri ihracının yarısından fazlasını gerçekleştirdiklerini söyledi: “Yeni üretim tesislerimizde, en son teknolojilerden faydalanarak, yapay zekayı kullanarak üretim yapıyor, hammaddeden nihai ürüne kadar uçtan uca otomasyondan faydalanıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesini iş modelinin kalbinde tutan kuruluşumuz, tasarımdan üretime, tedarik zincirinden son kullanıcı deneyimine kadar bu ilkeyi benimsiyor.”

Enerjiyi, yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için kampüse bu yıl güneş enerjisi santrali kuruldu. 2022’de I-REC sertifikalı (yenilenebilir enerji sertifikası) yeşil elektrik satın alınmaya başlandı.

Böylece üretimde elektrik kaynaklı karbon emisyonlarını sıfırladıklarını söyleyen Eczacıbaşı, şunları dedi: “Diğer kuruluşlarımıza da ilham veren bu projeyle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırdık. VitrA bu uygulamaları ile sektördeki öncülüğünü yalnızca ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda yarısı erkek, yarısı kadın üretim tesisi çalışanlarımızla, fırsat eşitliği konularındaki duyarlılığıyla da kanıtlıyor.”

‘Cari fazlası veren bir sektörüz‘

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan ise resesyondaki (durgunluk) Avrupa pazarlarının yeniden büyümeye başladığında oluşacak talebi karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

Seramik sağlık gereçlerinde yılda 6,7 milyon adet üretim kapasitesine ulaştıklarını anlatan Özkan, böylece Avrupa’daki en büyük dördüncü üretici konumuna yükseldiklerini belirtti. Sektörün cari fazlası verdiğini söyleyen Özkan, şöyle devam etti: “Seramik sağlık gereçleri sektöründe ihracat yerli katma değer oranı ortalama yüzde 82. Sektörde kg başına ihracat birim fiyatı 2022’nin ilk yarısında ortalama 1,80 dolarken bu yılın ilk yarısında 2.05 dolara yükseldi.”

Üretimde kadın istihdamını teşvik ettiklerini vurgulayan Özkan, şunları söyledi: “Seramik sektörü kadınlar için zorlayıcı olabiliyor. Ama doğru teknolojileri kullanarak, doğru bir vizyonla, üretimde cinsiyet farklılıklarını ortadan kaldırmak mümkün. Otomasyon sayesinde yeni tesisimizde çalışanlarımızın yüzde 50’sinin kadın olmasından ayrı bir gurur duyuyoruz.”

Törene ayrıca,Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun yanı sıra Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Grup CEO’su Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, Eczacıbaşı Topluluğu çalışanları ve davetliler katıldı.