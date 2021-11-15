Bu Midas’ın kulakları dört tane

Doğuştan dört kulaklı kedi Midas sosyal medyanın yeni sevgilisi oldu.

Fotoğraflar: Instagram

Ankara’da yaşayan Canis Döşemeci’nin sahiplendiği mavi Rus cinsi Midas henüz dört aylık bir yavru.

Annesi Midas’ı ve altı kardeşini Döşemeci’nin bir arkadaşının bahçesinde doğurmuş. Bir süre sonra Döşemeci’in sahiplendiği Midas şimdi yeni evinde iki labrador cinsi köpekle birlikte yaşıyor.

Genetik mutasyon nedeniyle normal kulaklarının önünde bir çift minik kulağı olan kedinin veteriner muayenesinde duymasında bir sorun olmadığı belirtildi.

Midas’ın ekstra minik kulaklarının yanı sıra onu aşırı sevimli yapan bir diğer özelliği de ön patilerinin altında kalp şeklindeki beyaz tüyleri.

Evdeki köpek kardeşleriyle de çok iyi anlaşan Midas’ın bir ay önce açılan Instagram hesabının şimdiden 40 bine yakın takipçisi var.