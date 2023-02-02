Bu kez kesin: Yıldız futbolcu Tom Brady emekli oldu

ABD’de Ulusal Futbol Liginde (NFL) oynayan Tom Brady sosyal medya hesabından, ‘bu sefer kesin’ emekli olduğunu açıkladı.

Tom Brady, Instagram ve Twitter hesaplarından duygusal konuşmayla emekli olduğunu açıkladı. 45 yaşındaki Amerikan futbol oyuncusu vedasını kariyerine katkısı olan ailesinin, takım arkadaşlarının, koçlarının fotoğraflarıyla duyurdu.

Anne ve babasıyla Tom Brady / Instagram Ailesi ve dostlarıyla Eski karısı Gisele Bündchen ve çocukları Tom Brady’nin üç çocuğu; Jack, Benjamin ve Vivian Lake Koç ve yöneticilerle Eski yıllardan bir kare

Tom Brady, 13 yıldır evli olduğu Gisele Bündchen’dan geçen yıl boşanmış, bu sebeple sık sık haberlere konu olmuştu. Boşanmanın arkasında, Brady’nin sert bir spor olan futbolu bırakmak istememesi, Gisele Bündchen’in ise bu durumdan mutsuz olması gösterilmişti.

Brady’nin gelecekle ilgili planları net değil ancak bugünlerde yapımcısı olduğu ‘80 for Brady‘ filminin heyecanını yaşıyor.

Gerçek bir hikayeye dayanan film, yıldız futbolcu Tom Brady’yi sahada görmek için 2017 Super Bowl’a giden 80’li yaşlarındaki dört kız arkadaşı konu alıyor. Brady, yarın ABD’de gösterilecek filmin yapımcılarından biri.