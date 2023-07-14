Bu hafta yedi film vizyonda: Tom Cruise yine ‘tehlikeli’ maceralarda

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli yedi film vizyonda. Tom Cruise’un yeniden IMF ajanı Ethan Hunt karakterine hayat verdiği ‘Görevimiz Tehlike’ serisinin devam filmi ‘Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm’ beyazperdede.

Ölümcül Hesaplaşma

‘Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm’, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor.

Tanrının Unuttuğu Yer

Hlynur Palmason’un yönettiği ‘Tanrının Unuttuğu Yer’, inanç, ölüm, doğa, aile, zaman ve ahlak kavramlarını işleyen yapım, kilise inşa etmek amacıyla 19. yüzyılda İzlanda’ya gelen Danimarkalı bir rahibin doğayla ve ada halkıyla karşı karşıya geldikçe asıl niyetinden, kendi ahlaki ve insani ideallerinden uzaklaşmasını anlatıyor.

Harold Fry’ın Beklenmedik Yolculuğu

Hettie Macdonald’ın yönetmenliğini yaptığı, Jim Broadbent, Penelope Wilton ve Monika Gossmann’ın başrolleri paylaştığı ‘Harold Fry’ın Beklenmedik Yolculuğu’ bir dram hikayesini ele alıyor:

Emekli bir memur olan Harold Fry, kanser olduğunu öğrendiği eski iş arkadaşı Queenie’ye moral vermek için bir mektup yazar. Sonra mektubu tam postaya verecekken, kendisi teslim etmeye karar verir ve arkadaşının yatırıldığı 800 km uzaktaki bakım evine doğru yürümeye başlar. Yürüyüşü sırasında geçmiş hataları, kayıpları ve başarılarıyla yüzleşir ve hayatını yeniden keşfeder.

Çılgın Dostum Finnik

Denis Chernov’un yönettiği Rus yapımı ‘Çılgın Dostum Finnik’, yaşadığı evin sahipleriyle geçinemeyen tatlı Finnik’in, onları kendi yöntemleriyle bir bir kovmasını anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Andrew Traucki’nin yönettiği ABD ve Avustralya ortak yapımı ‘Resif: Kanlı Takip’ ile yerli yapımlar ‘Semur 4: Mahşer’ ve ‘Cinnas’ haftanın korku filmleri olarak beyazperdedeki yerini aldı.