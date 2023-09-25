Bu hafta temettü dağıtacak şirketler

25-29 Eylül tarihleri arasında borsada işlem gören sekiz şirket, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.
Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.
Investing’in aktardığına göre, bu hafta içinde hissedarlarına temettü dağıtacak şirketler şöyle:
- Arçelik AŞ (ARCLK) (25 Eylül 2023): Pay başına net 2,3974 lira
- Bosch Fren Sistemleri Sanayii ve Ticaret (BFREN) (26 Eylül 2023): Pay başına net 21,8784 lira
- Adel Kalemcilik (ADEL)(27 Eylül 2023): Pay başına net 0,6858 lira
- Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TUPRS) (29 Eylül 2023): Pay başına net 6,7729 lira
- Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm ve Eğitim Hizmetleri (LKMHN) (29 Eylül 2023): Pay başına net 0,2062 lira
- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri (MTRKS) (29 Eylül 2023): Pay başına net 0,3358 lira
- Özsu Balık Üretim AŞ (OZSUB) (29 Eylül 2023): Pay başına net 0,0597 lira
- Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ZRGYO) (29 Eylül 2023): Pay başına net 0,0049 lira