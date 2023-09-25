Bu hafta temettü dağıtacak şirketler

25-29 Eylül tarihleri arasında borsada işlem gören sekiz şirket, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.

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Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

Investing’in aktardığına göre, bu hafta içinde hissedarlarına temettü dağıtacak şirketler şöyle:

Arçelik AŞ (ARCLK) (25 Eylül 2023): Pay başına net 2,3974 lira

Bosch Fren Sistemleri Sanayii ve Ticaret (BFREN) (26 Eylül 2023): Pay başına net 21,8784 lira

Adel Kalemcilik (ADEL)(27 Eylül 2023): Pay başına net 0,6858 lira

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TUPRS) (29 Eylül 2023): Pay başına net 6,7729 lira

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm ve Eğitim Hizmetleri (LKMHN) (29 Eylül 2023): Pay başına net 0,2062 lira

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri (MTRKS) (29 Eylül 2023): Pay başına net 0,3358 lira

Özsu Balık Üretim AŞ (OZSUB) (29 Eylül 2023): Pay başına net 0,0597 lira

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ZRGYO) (29 Eylül 2023): Pay başına net 0,0049 lira

Bu ay temettü dağıtacak şirketler