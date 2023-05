Bu hafta sekiz film vizyonda: Louis Garrel’in annesinin hikayesi ‘Masum’ beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 8 film vizyonda. Ünlü Fransız oyuncu Louis Garrel’in 20 yıl kadar hapishanelerde tiyatro atölyeleri yapan annesinden esinlenerek tasarladığı ‘Masum’ beyazperdede.

Masum

Masum

Louis Garrel’in hapishanelerde tiyatro atölyeleri yapan annesinden esinlenerek tasarladığı film, annesinin hapishanedeki mahkumla evleneceğini öğrenen ve annesini korumak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediniyor.

Belle ve Sebastian: Cesur Dostum

Belle ve Sebastian: Cesur Dostum

Pierre Core imzalı film, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Fransa alplerinde doğup büyümüş bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.

Koku

Koku

Barış Gördağ ile Yasin Çetin’in yönetmenliğinde çekilen dram ağırlıklı film, felsefe profesörü olan ve ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadının hikayesini işliyor.

Haftanın korku filmleri

Uğur Karakuzu’nun yönettiği, Zöhre Alsan, Leyla Parlak ve Serkan Güney’in oynadığı ‘Sırrı Cin’, haftanın yerli korkusu olarak beyaz perdedeki yerini olacak.

Michelle Monaghan, Danika Frederick ve Skeet Ulrich’in başrollerini paylaştığı ‘Lanetli Kan’ korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Yönetmenliğini Brad Anderson’un üstlendiği film, doğa üstü varlıklar tarafından ele geçirilen oğlunu kurtarmaya çalışan bir annenin hikayesini anlatıyor.

Çok okunan ORC anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı

Kjersti Helen Rasmussen’in beyaz perdeye uyarladığı ‘Karabasan’da Eili Harboe, Herman Tommeraas ve Dennis Storhoi oynadı. Norveç yapımı filmin konusu özetle şöyle:

“Eve taşındıktan bir süre sonra Mona, her uykuya daldığında daha da yoğunlaşan gece korkularına kapılır. Çok geçmeden, Mona’nın sorunları tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkar ve doğmamış çocuğunu ele geçirmeye niyetli efsanevi bir iblis olan Mare tarafından saldırıya uğradığına ikna olur.”

Haftanın animasyonları

Japon yönetmen Ayako Kouno’nun ‘Sword Art Online the Movie: Progressive-Scherzo of Deep Night’ adlı filmiyle Will Ashurst’un sinemaya uyarladığı ‘Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor!’ animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.