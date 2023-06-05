Bu hafta borsada dört şirket halka arz edilecek

Bu hafta dört şirket Borsa İstanbul’da halka arz edilecek.

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Investing.com’un aktardığına göre, bu hafta halka arz edilecek şirketler şöyle:

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

Katılımevim 6-7 Haziran tarihlerinde halka arz edilecek. Paylar, 13,43 TL sabit fiyattan satılacak.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.

Pasifik Eurasia Lojistik, 6-7 Haziran tarihlerinde arz edilecek. Paylar, 25 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital halka arzı, 7-9 Haziran tarihlerinde arz edilecek. Paylar, 25 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan paylar, bireysel yatırımcılarla şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.

Forte Bilgi İletişim halka arzı, 8-9 Haziran tarihlerinde arz edilecek. Paylar, 12,12 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.