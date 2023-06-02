SPK’dan dört şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dört şirketin halka arzına onay verdi.

Fotoğraf: AA

Halka arz edilecek şirketler şöyle: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret ve Katılımevim Tasarruf Finansman.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Forte Bilgi’nin 12,12 liradan, Katılımevim’in 13,43 liradan, A1 Capital ve Pasifik Eurasia’nın 25 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Kurul, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ’nin 46 milyon 697 bin 875 liralık, Kiler Holding AŞ’nin 975 milyon liralık, Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi’nin 2 milyar 392 milyon liralık, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 80 milyon 500 bin liralık, Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iç kaynaklardan 18 milyon 538 bin 423,05 lira ve kar payından 21 milyon 370 bin 951,95 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Kurul ayrıca Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 2 milyon 500 bin liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi.