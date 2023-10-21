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Yaramazlara biraz batar!

Bu hafta altın kazandırdı, borsa kaybettirdi

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,43 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,70, avro/TL yüzde 1,40, gram altın yüzde 4,55 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.446,97 ve en yüksek 8.252,32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,43 değer kaybederek 7.510,68 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 4,55 artışla bin 791 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,58 kazançla 12 bin 35 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2 bin 817 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 946 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,70 değer kazancıyla 28,0060 liraya, avro ise yüzde 1,40 kazançla 29,6380 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,79, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,41 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığındaysa yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,27 ile “Kıymetli Maden” fonları oldu.

Gram altın tüm zamanların zirvesinde

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Bu hafta altın kazandırdı, borsa kaybettirdi

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,43 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,70, avro/TL yüzde 1,40, gram altın yüzde 4,55 değer kazandı.

Kesinleşti: Süper Kupa maçı Suudi Arabistan’da

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacak.

Van Gölü’nde 4 büyüklüğünde deprem

Van Gölü’nde saat 08:05’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü’nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.