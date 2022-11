Bu hafta altı film vizyonda: Suç, yemek, kan ve mizahın leziz karışımı ‘Menü’ beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, altı film vizyona girdi. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan, Anna Taylor ve Nicholas Hoult’un başrollerinde yer aldığı ‘Menü’ ve 28 yaşında hayatını kaybeden Anadolu rock müzik sanatçısı Barış Akarsu’nun yaşamını anlatan ‘Barış Akarsu Merhaba’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Menü

‘Succession’ dizisinin yönetmeni Mark Mylod ile yapımcı Adam McKay’in son filminde prestijli şef ve restoranların ‘yüksek mutfak anlayışı’ ince ince doğranıyor. Filmde genç bir çift Margot ve Tyler, son derece şık bir restoranda özel bir yemek için karadan uzak bir adaya gidiyor. Restoran fazlasıyla gösterişli dekore edilmiştir, meşhur şef de gayet özel bir tadım menüsü hazırlamıştır. Ne var ki bir tuhaflık vardır, çalışanlar biraz fazla serttir, yemeklerde sıradışı birtakım malzemeler kullanılmıştır, her masanın kendisine ait sırlarının ortaya çıkmasıyla gerilim dozu gittikçe artıyor.

Barış Akarsu Merhaba

Bodrum’da 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Barış Akarsu Merhaba’da Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor.

Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Akarsu, 2004 yılında katıldığı ‘Akademi Türkiye’ adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra ‘Yalancı Yarim’ adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrum’da trafik kazası geçiren Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.

Müjdemi İsterim

Başrollerinde Ahmet Kural ve Ecem Erkek’in yer aldığı ‘Müjdemi İsterim’, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde’nin hikayesini işliyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde’nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisiyle karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut’u, Leyla’dan ayrılmaması durumunda basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut’un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanlarıyla çözmeye karar verir.

Sabırsızlık Zamanı

Aydın Orak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Sabırsızlık Zamanı’, Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesini anlatıyor.

Okulda karşılarına çıkan havuz problemleriyle başı dertte olan bu iki kardeş için, havuz gerçek yaşamlarında da bir takıntı haline gelir. Denkleştirdikleri parayla plastik havuz alıp içene girmeleri onları tatmin etmez. ‘Neden zenginler gerçek havuza giriyor da biz sahte havuza giriyoruz?’ sorusu önünü alamadıkları bir hırsa dönüşmüştür. Yaptıkları planı devreye sokar ve lüks siteye girmeyi başarırlar. Havuzun bir ucunda elinde copla güvenlik görevlisi, diğer ucunda iki kardeş. Ne pahasına olursa olsun o havuza girilecek, fakat unuttukları bir şey var…

Tim, Tim, Timsah

Will Speck ve Josh Gordon’un ‘Tim, Tim, Timsah’ filmi New York’ta bir Viktorya evinde, Primm ailesiyle birlikte yaşayan Timsah Tim’in hikayesini konu ediyor. Ailesiyle birlikte New York’a taşınmak zorunda kalan Josh, yeni okuluna ve arkadaşlarına alışmakta zorluk çeker. Ancak onun hayatı, evlerinin tavan arasında banyo yapmaya ve havyara bayılan, şarkı söyleyen Timsah Tim’i bulmasıyla bambaşka bir hal alır. Çok geçmeden Timsah Tim ve Josh, yakın arkadaş olur. Ancak bir süre sonra kötü komşuları Mr. Grumps, Tim için büyük bir tehlike oluşturur. Bu durum üzerine Josh, ailesi ve Tim’in sahibi Hector P. Valenti, şarkı söyleyen iyi huylu bir timsahın gayet normal olduğunu göstermek için birbirlerinden güç alır.

Hançer

Senarist ve yönetmenliğini İbrahim Vurmaz’ın yaptığı ‘Hançer’, hayatı gün geçtikçe kötüye giden bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Doğu, bir dönemin başarılı yazarlarından biridir. Ancak bir süre sonra Doğu’nun hayatı altüst olur. Kariyerinin yokuş aşağı gitmesinin yanı sıra Doğu sorun yaşadığı evliliğini de dağılmaktan kurtaramaz.