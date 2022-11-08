‘Barış Akarsu Merhaba’ 18 Kasım’da vizyonda: Yarım kalan şarkıyı Ege Şaşmaz seslendirdi

28 yaşında hayatını kaybeden Anadolu rock müzik sanatçısı Barış Akarsu’nun yaşamını anlatan ‘Barış Akarsu Merhaba’ filmi, 18 Kasım’da vizyona giriyor.

Bodrum’da 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun hayatı biyografi türündeki ‘Barış Akarsu Merhaba’ adıyla beyazperdeye yansıyacak.

Senarist ve yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmde başrolleri Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ile Akarsu’nun aşık olduğu Zeynep karakterini canlandıran Almila Ada paylaşıyor.

Dikmen, yazım aşamasından çekimlere kadar kendilerine destek veren Akarsu’nun babası Selahattin ve kız kardeşi Nesrin Akarsu’ya teşekkür etti.

Umuda yolculuk filmi

Umuda yolculuk filmi yaptıklarını aktaran Dikmen şöyle konuştu: .

“Aşk, müzik, barış dolu, hepimizin içine umut aşılamasını hedeflediğimiz, sinema salonlarından tüm izleyenlerimizin umutla çıkmasını ümit ettiğimiz bir film oldu. Biz Barış’ı tanıyorduk şarkılarını takip etmiştik. Amasra’ya gittiğimizde Amasra’da esen rüzgarda bile Barış Akarsu vardı. Halkın gözlerindeki gülümseme, Barış’ın adını duyduğundaki tebessümleri bize yetiyordu. Barış Akarsu’yu yeniden yaşatmak, tanımayanlara da Barış’ı tanıtmak, Barış’ı olduğu gibi yansıtan, anlatan bir filme imza atmak istedik.”

‘Barış’ın anısına layık olmak için çok çalıştık’

Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ise senaryoyu okuduğunda çok heyecanlandığını belirtti: “İki aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Abla ve babası Selahattin Amca ile çok güzel günlerimiz geçti. Çok duygusal anlar yaşadık. Barış’ın anısına layık olmak için çok çalıştık ve onu en güzel şekilde yansıtmaya çalıştık.”

Nesrin Akarsu, İsmail Ege Şaşmaz’la tanışmaya ağabeyini görmeye gider gibi gittiğini aktardı: “Ege’de ağabeyimi gördüm. Tabii ki kimse kimseye tam olarak benzeyemez. Ama Barış Akarsu’yu Ege’den daha iyi ancak ağabeyim oynardı diyebilirim. Karşılaştığımızda çok ağladık. Duygulandık. Çok güzel bir buluşma oldu.”

Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ise son 20 senede heyecan, coşku ve gururun yanında en büyük acıyı yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Evlat acısı kadar zor bir acı yoktur. Oğlumun sevenleri, Barışseverler, binlerce kişi yurt içinden ve dışından bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her sene geldiler, yaz kış kucaklaştık Barış’ı konuştuk, Barış’ı andık. Kimi zaman ağladık, kimi zaman onu sevgiyle, özlemle andık. Bir baba olarak, oğlumun filminin çok güzel olacağına inanıyorum. Herkes, oğlumu daha güzel bir şekilde tanıyacak. Ege oğlum artık benim manevi oğlum, canım oldu.”

Şarkıdan elde edilen gelir LÖSEV’e bağışlanacak

Akarsu’nun yarım kalan ve tamamlanarak İsmail Ege Şaşmaz tarafından seslendirilen ‘Merhaba’ şarkısından elde edilen gelir, Akarsu’nun da yaşarken destek verdiği LÖSEV’e bağışlanacak.