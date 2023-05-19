Bu hafta altı film vizyonda: ‘Hızlı ve Öfkeli 10’ beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, altı film vizyonda. Macera ve aksiyon tutkunlarının merakla beklediği ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisinin final filmi beyazperdede.

Hızlı ve Öfkeli 10

İlk filmi 2001’de vizyona giren ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisi, son filmiyle sevenlerine veda ediyor.

Yönetmenliğini Louis Leterrier’in yaptığı, başrollerini Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, John Cena, Ludacris ve Sung Kang gibi isimlerin paylaştığı film, Dom Torretto’dan intikam almak için Dom’un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadeleyi ele alıyor.

Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?

Hint yapımcı ve yönetmen Şekhar Kapur’un yeni filmi, romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Belgeselci ve arkadaşlık uygulamaları bağımlısı olan Zoe, sürekli yanlış kişileri seçmektedir. Zoe’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda komşuları olan Kazım için ise sonsuz aşkın sırrı basittir: Ailesinin izinden giderek görücü usulü evlenmek. Zoe, Londra’dan Lahor’a uzanan, görücü usulü evlilik hikayesini filme alırken bir taraftan da aşkı bulmanın yolları hakkında farklı bir bakış açısı kazanır.

Bir Umut

Ümit Köreken’in yönettiği, Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu’nun rol aldığı film, sinema filmlerinde rol almak isteyen bir gencin hikayesini konu alıyor.

Araf 6: Ölüm

Tarık Karakulak ve Biray Dalkıran’ın birlikte yönettiği korku filmi, cinler tarafından esir alındığını düşünen bir adamın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın animasyonları

Norveçli yönetmen Rasmus A. Sivertsen’in beyazperdeye uyarladığı ‘Süper Aile’ ile Zhu Guo-Yang’ın filmi ‘Çılgın Yarışçılar’ animasyon severleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.